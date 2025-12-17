Трансформация ЕНТ в Казахстане начнется в 2027 году

— ЕНТ будет проводиться в текущем формате без изменений. Мы начали совместную работу с американской компанией ETS по совершенствованию формата ЕНТ. Трансформация будет проходить поэтапно: с 2027 года в пилотном режиме, после чего до 2029 года планируется масштабирование. На данный момент формат остается прежним, — сказала Гулзат Кобенова в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что Казахстан приступает к трансформации Единого национального тестирования. По информации Министерства науки и высшего образования РК, обновленный формат ЕНТ будет оценивать не только академические знания, но и ключевые навыки, необходимые для успешной жизни и профессиональной деятельности.



Кроме того, Национальный центр тестирования РК опубликовал пороговые баллы Единого национального тестирования на 2026 год.