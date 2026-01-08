Трамп заявил о необходимости увеличить военный бюджет США до $1,5 трлн

Об этом он написал в Truth Social. Данное решение необходимо для обеспечения безопасности страны в условиях растущей глобальной нестабильности, считает американский лидер.

Трамп отметил, что к такому выводу он пришел после продолжительных консультаций с представителями американской власти.

— После долгих и трудных переговоров с сенаторами, конгрессменами, секретарями и другими политическими представителями, я определил, что, ради блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов, — написал Трамп.

По его словам, увеличение оборонных расходов позволит США создать вооруженные силы нового уровня и гарантировать защиту от любых угроз.

— Это позволит нам построить «вооруженные силы мечты», на которые мы давно имеем право и, что более важно, которые обеспечат нам безопасность и защищенность, независимо от противника, — отметил он.

Отдельно Трамп связал возможность такого роста расходов с доходами от таможенных тарифов.

— Если бы не огромные суммы, поступающие от тарифов с других стран, многие из которых в прошлом «обдирали» Соединенные Штаты до невиданного ранее уровня, я бы остановился на цифре в 1 триллион долларов, — сообщил президент.

Трамп подчеркнул, что текущая финансовая ситуация позволяет США не только увеличить военный бюджет, но и одновременно решать другие важные экономические задачи.

Он отметил, что «благодаря тарифам и значительным доходам, которые они приносят и которые ранее были немыслимы во время администрации сонного Джо Байдена», страна способна выйти на уровень оборонных расходов в 1,5 трлн долларов, параллельно «создавая беспрецедентные вооруженные силы, сокращая долговые обязательства и обеспечивая существенные дивиденды патриотам страны со средним уровнем дохода».

Накануне Белый дом заявил, что приобретение Гренландии является «приоритетом национальной безопасности» и что рассматривается возможность использования вооруженных сил США для достижения этой цели.

Ранее США захватили два, связанных с Венесуэлой, танкера.