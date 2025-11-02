Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином обеспечит вечный мир

В своем посте американский лидер отметил, что «встреча в рамках G2 с председателем КНР Си Цзиньпином была важной для обеих наших стран».

— Эта встреча приведет к вечному миру и успеху, — заявил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР. Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

Отметим, на днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры и покинули место встречи в городе Пусан.