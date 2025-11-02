РУ
    05:06, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином обеспечит вечный мир

    Президент США Дональд Трамп в Truth Social снова посвятил пост ранее состоявшейся встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что она приведет к вечному миру и успеху, передает агентство Kazinform.

    Трамп и Си Цзиньпин
    Фото: x.com/CBSNews

    В своем посте американский лидер отметил, что «встреча в рамках G2 с председателем КНР Си Цзиньпином была важной для обеих наших стран».

    — Эта встреча приведет к вечному миру и успеху, — заявил Дональд Трамп. 

    Ранее сообщалось, что США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР. Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

    Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила. 

    Отметим, на днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры и покинули место встречи в городе Пусан. 

