Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином обеспечит вечный мир
Президент США Дональд Трамп в Truth Social снова посвятил пост ранее состоявшейся встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что она приведет к вечному миру и успеху, передает агентство Kazinform.
В своем посте американский лидер отметил, что «встреча в рамках G2 с председателем КНР Си Цзиньпином была важной для обеих наших стран».
— Эта встреча приведет к вечному миру и успеху, — заявил Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР. Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.
Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.
Отметим, на днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры и покинули место встречи в городе Пусан.