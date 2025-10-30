Китай возобновляет закупки сои в США

Среди членов делегации США некоторые улыбались, следуя за Трампом, а министр торговли Говард Лютник показал большой палец вверх, сообщает NBC News.

Кортеж Си Цзиньпина отправился в город Кёнджу, где завтра будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первый визит Си Цзиньпин в Южную Корею за 11 лет, передает ВВС.

Трамп сел в свой самолет Air Force One и вылетел домой из Южной Кореи.

Китайская телекомпания CCTV сообщает, что встреча двух лидеров длилась 1 час и 40 минут, что дольше запланированного времени на 10 минут.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз подтвердила сообщения о том, что Китай возобновил закупки американской сои, основного сельскохозяйственного продукта, после нескольких месяцев перерыва на фоне торговой напряженности.

— Сегодняшняя закупка Китаем нескольких партий американской сои свидетельствует о том, что Президент заключает выгодные сделки и делает позитивный шаг вперед для наших фермеров. Это отличное начало, поскольку мы продолжаем создавать систему, в которой американское сельское хозяйство процветает и конкурирует на справедливых условиях, — написала Брук Роллинз в Х.

Ранее сообщалось что встреча двух лидеров проходила на военной авиабазе Кимхэ в Южной Корее, которая должна привести к перезагрузке отношений двух мировых держав.