РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Китай возобновляет закупки сои в США

    Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры и покинули место встречи в городе Пусан, но содержание разговора пока не известно, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Китай возобновляет закупки сои в США
    Фото: кадр из видео

    Среди членов делегации США некоторые улыбались, следуя за Трампом, а министр торговли Говард Лютник показал большой палец вверх, сообщает NBC News.

    Кортеж Си Цзиньпина отправился в город Кёнджу, где завтра будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первый визит Си Цзиньпин в Южную Корею за 11 лет, передает ВВС.

    Трамп сел в свой самолет Air Force One и вылетел домой из Южной Кореи.

    Китайская телекомпания CCTV сообщает, что встреча двух лидеров длилась 1 час и 40 минут, что дольше запланированного времени на 10 минут.

    Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз подтвердила сообщения о том, что Китай возобновил закупки американской сои, основного сельскохозяйственного продукта, после нескольких месяцев перерыва на фоне торговой напряженности.

    — Сегодняшняя закупка Китаем нескольких партий американской сои свидетельствует о том, что Президент заключает выгодные сделки и делает позитивный шаг вперед для наших фермеров. Это отличное начало, поскольку мы продолжаем создавать систему, в которой американское сельское хозяйство процветает и конкурирует на справедливых условиях, — написала Брук Роллинз в Х.

    Ранее сообщалось что встреча двух лидеров проходила на военной авиабазе Кимхэ в Южной Корее, которая должна привести к перезагрузке отношений двух мировых держав.

    Теги:
    Китай Торговля Переговоры Мировые новости США Си Цзиньпин Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают