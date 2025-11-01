США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР

— Сделка с Китаем будет замечательной. Она будет долговечной. Я с президентом Си, как вы видели, очень хорошо ладил. Думаю, у нас с ними в течение долгого времени будут замечательные отношения, — сказал он журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

— Предлагаю, чтобы они закупали более крупные тракторы и больше земли-, — отметил президент, говоря об американских фермерах и экспорте их продукции в Китай.

Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

— Китай очень напряженно над этим работает, я по-настоящему в это верю, — подчеркнул Трамп.

В связи с этим он заверил, что хочет отменить дополнительные таможенные пошлины, введенные ранее США на китайские товары под предлогом якобы недостаточных усилий Пекина в противодействии контрабанде фентанила.

На днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры и покинули место встречи в городе Пусан.