    03:19, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР

    США рассчитывают на достижение долговечной торговой сделки с Китаем. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп и Си Цзиньпин
    Фото: Susan Walsh

    — Сделка с Китаем будет замечательной. Она будет долговечной. Я с президентом Си, как вы видели, очень хорошо ладил. Думаю, у нас с ними в течение долгого времени будут замечательные отношения, — сказал он журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

    — Предлагаю, чтобы они закупали более крупные тракторы и больше земли-, — отметил президент, говоря об американских фермерах и экспорте их продукции в Китай.

    Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

    — Китай очень напряженно над этим работает, я по-настоящему в это верю, — подчеркнул Трамп.

    В связи с этим он заверил, что хочет отменить дополнительные таможенные пошлины, введенные ранее США на китайские товары под предлогом якобы недостаточных усилий Пекина в противодействии контрабанде фентанила. 

    На днях Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры и покинули место встречи в городе Пусан. 

    Китай США Си Цзиньпин Дональд Трамп
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
