Трамп заявил, что будет работать над прекращением войны в Судане

— В Судане происходят чудовищные зверства. Он стал самым жестоким местом на Земле и, одновременно, крупнейшим гуманитарным кризисом. Крайне необходимы продовольствие, врачи и все остальное. Лидеры арабских стран со всего мира, в частности, высокоуважаемый наследный принц Саудовской Аравии, который только что покинул Соединенные Штаты, обратились ко мне с просьбой использовать власть и влияние президентства, чтобы немедленно положить конец происходящему в Судане. Судан считается великой цивилизацией, к сожалению, пришедшей в упадок, но которую можно восстановить при сотрудничестве и координации стран, — заявил Трамп в посте.

Штаты, судя по словам американского лидера, намерены работать с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и другими партнерами на Ближнем Востоке, чтобы «положить конец этим зверствам и одновременно стабилизировать ситуацию в Судане».

Ранее суданская военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) заявила, что взяла под свой контроль город Эль-Фашер на западе страны.

Точных данных о потерях в гражданской войне нет. По данным ООН, около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гуманитарной помощи.