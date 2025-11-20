РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
  • ру
    06:15, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп заявил, что будет работать над прекращением войны в Судане

    Президент США Дональд Трамп назвал Судан «самым жестоким местом на Земле» и заявил в соцсети Truth Social, что по просьбе принца Саудовской Аравии покончит с войной в этой стране, передает агентство Kazinform.

    Судандағы шиеленіс
    Фото: BBC Arabic

     — В Судане происходят чудовищные зверства. Он стал самым жестоким местом на Земле и, одновременно, крупнейшим гуманитарным кризисом. Крайне необходимы продовольствие, врачи и все остальное. Лидеры арабских стран со всего мира, в частности, высокоуважаемый наследный принц Саудовской Аравии, который только что покинул Соединенные Штаты, обратились ко мне с просьбой использовать власть и влияние президентства, чтобы немедленно положить конец происходящему в Судане.

    Судан считается великой цивилизацией, к сожалению, пришедшей в упадок, но которую можно восстановить при сотрудничестве и координации стран, — заявил Трамп в посте.

    Штаты, судя по словам американского лидера, намерены работать с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и другими партнерами на Ближнем Востоке, чтобы «положить конец этим зверствам и одновременно стабилизировать ситуацию в Судане».

    Ранее суданская военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) заявила, что взяла под свой контроль город Эль-Фашер на западе страны. 

    Точных данных о потерях в гражданской войне нет. По данным ООН, около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гуманитарной помощи.

    Теги:
    Судан Саудовская Аравия Мировые новости США
    Алина Хан
    Автор
