    07:35, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Трамп вступился за Google и пригрозил ЕС ответными мерами

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС расследованием, которое может привести к дополнительным тарифам, после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    р
    Фото: Anadolu Ajansı

    В своей соцсети Truth Social Трамп назвал наказание «очень несправедливым», добавив, что его «администрация не позволит оставить эти дискриминационные действия в силе».

    Трамп также написал, что начнет разбирательство по разделу 301, «чтобы аннулировать несправедливые штрафы, наложенные на американские компании, которые платят налоги».

    Согласно разделу 301 Закона о торговле 1974 года, Соединённые Штаты могут налагать штрафы на иностранные государства, чьи действия считаются «неоправданными» или «неразумными», или которые создают нагрузку на американскую торговлю.

    - Я буду говорить с Европейским союзом, — объявил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу.

    Комиссия заявила, что в ходе расследования было установлено, что Google «злоупотребляет своей властью», отдавая предпочтение собственным технологическим услугам в области онлайн-рекламы в ущерб конкурентам, онлайн-рекламодателям и издателям.

    Расследование было сосредоточено на бирже AdX и рекламной платформе DFP компании Google — инструментах, объединяющих рекламодателей, которые хотят продвигать свои продукты, и онлайн-издателей, желающих продавать коммерческое пространство на своих сайтах.

    Это уже четвёртый раз, когда Брюссель налагает на Google многомиллиардный штраф в рамках антимонопольного дела, которое ведётся с 2017 года.

    Ранее сообщалось, что ЕС наложила на Google штраф в размере 2,95 млрд евро.

