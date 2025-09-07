Трамп вступился за Google и пригрозил ЕС ответными мерами
Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС расследованием, которое может привести к дополнительным тарифам, после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
В своей соцсети Truth Social Трамп назвал наказание «очень несправедливым», добавив, что его «администрация не позволит оставить эти дискриминационные действия в силе».
Трамп также написал, что начнет разбирательство по разделу 301, «чтобы аннулировать несправедливые штрафы, наложенные на американские компании, которые платят налоги».
Согласно разделу 301 Закона о торговле 1974 года, Соединённые Штаты могут налагать штрафы на иностранные государства, чьи действия считаются «неоправданными» или «неразумными», или которые создают нагрузку на американскую торговлю.
- Я буду говорить с Европейским союзом, — объявил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу.
Комиссия заявила, что в ходе расследования было установлено, что Google «злоупотребляет своей властью», отдавая предпочтение собственным технологическим услугам в области онлайн-рекламы в ущерб конкурентам, онлайн-рекламодателям и издателям.
Расследование было сосредоточено на бирже AdX и рекламной платформе DFP компании Google — инструментах, объединяющих рекламодателей, которые хотят продвигать свои продукты, и онлайн-издателей, желающих продавать коммерческое пространство на своих сайтах.
Это уже четвёртый раз, когда Брюссель налагает на Google многомиллиардный штраф в рамках антимонопольного дела, которое ведётся с 2017 года.
Ранее сообщалось, что ЕС наложила на Google штраф в размере 2,95 млрд евро.