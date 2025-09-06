РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:45, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ЕС наложила на Google штраф в размере 2,95 млрд евро

    5 сентября Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за использование инструмента обмена объявлениями «AdX», доминировании на рынке с помощью сервера объявлений для издателей и инструментов покупки рекламы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    гугл
    Фото: pexels

    - Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим жесткие меры. Цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и должны работать на основе доверия и справедливости, — говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Терезы Риберы.

    У Google есть 60 дней, чтобы положить конец практике, признанной антиконкурентной.

    Еврокомиссия начала официальное разбирательство в отношении Google в секторе технологий онлайн-рекламы в июне 2021 года.

    Вице-президент компании Ли-Энн Малхолланд заявила, что штраф «необоснован» и что требуемые изменения «навредят тысячам европейских предприятий, затруднив им возможность зарабатывать деньги».

    В пятницу компания объявила, что будет обжаловать решение ЕК.

    Как пишет Еuronews, решение было принято на фоне обострения напряженности в отношениях с администрацией США, поскольку президент США Дональд Трамп недавно вновь грозил ЕС пошлинами, если тот будет преследовать американские компании, работающие в сфере больших технологий.

    Теги:
    Технологии Штрафы Google ЕС Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
