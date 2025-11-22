Трамп встретился с новым мэром Нью-Йорка

Дональд Трамп по случаю встречи в Овальном кабинете с избранным мэром Нью-Йорка ответил на вопросы журналистов.

Трамп пообещал Мамдани совместно работать, чтобы сделать Нью-Йорк безопасным.

— Мы обсуждали это достаточно много, возможно, больше всего остального. Мамдани хочет безопасный Нью-Йорк. Безопасный Нью-Йорк — это отличный Нью-Йорк. Можно говорить о чем угодно, если нет безопасных улиц, успеха не будет. Мы будем работать вместе, — сказал Трамп.

По его словам, с Мамдани они близки в понимании борьбы с преступниками-нелегалами.

Также Президент США пообещал федеральную помощь Зохрану Мамдани на его посту мэра Нью-Йорка.

— Ему действительно нужна помощь федеральная помощь, чтобы добиться успеха, и мы поможем, — сказал Трамп.

Журналисты задавали вопросы не только про прошедшую встречу. Несколько вопросов касались мирного американского плана из 28 пунктов.

Также речь шла о ситуации на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что будет добиваться полного разоружения палестинского движения ХАМАС.

Брифинг транслировали на YouTube-канале Белого дома.

Ранее Дональд Трамп предостерег жителей Нью-Йорка от избрания на пост мэра города демократа Зохрана Мамдани. Он призвал голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо, грозя иначе урезать финансирование мегаполиса.

Мамдани стал самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост.