Трамп сократит финансирование Нью-Йорка, если мэром станет Зохран Мамдани

По его словам, если Мамдани, которого он неоднократно называл коммунистом, победит, то Белый дом вряд ли выделит городу федеральные средства сверх предусмотренного законом минимума.

— Нравится вам Эндрю Куомо или нет, у вас на самом деле нет выбора. Вы должны проголосовать за него, — написал Трамп в понедельник, 3 ноября, в своей соцсети Truth Social.

Голосование состоится 4 ноября. По результатам опросов, Мамдани опережает Куомо и кандидата от Республиканской партии Кёртиса Сливу.

Мамдани раскритиковал поддержку Трампом своего оппонента.

— Поддержка движения MAGA («Сделаем Америку снова великой») для Эндрю Куомо отражает понимание Дональда Трампа, что это лучший мэр для него, — заявил Мамдани. — Они (Трамп и Куомо) имеют одних и тех же доноров, одно и то же узкое видение и одно и то же чувство безнаказанности.

Резонансные выборы

Выборы в Нью-Йорке вызывают интерес по всей стране, поскольку их исход может повлиять на имидж Демократической партии. Тридцатичетырехлетний Мамдани, открыто называющий себя демократическим социалистом, сумел привлечь прогрессивный электорат, но встревожил умеренных демократов. В его предвыборную программу входят повышение налогов для самых состоятельных жителей города и расширение государственного жилищного строительства.

Мамдани неожиданно победил Куомо на праймериз Демократической партии. Теперь Куомо, долгое время состоявший в Демократической партии, участвует в выборах как независимый кандидат. Он ушел с поста губернатора в 2021 году после публикации отчета генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, где ему были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах к одиннадцати женщинам.

Согласно данным Счетной палаты Нью-Йорка, получаемые мегаполисом федеральные средства составляют около 7,4 млрд долларов, что эквивалентно 6,4 процента городского бюджета. За время своего второго президентского срока Трамп неоднократно угрожал приостановить федеральное финансирование различных программ по политическим причинам.

