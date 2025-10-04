Кто претендует на пост мэра Нью-Йорка

Представитель Демократической партии 33 летний Зохран Мамдани — член законодательного собрания штата Нью-Йорк уверенно победил во внутрипартийных выборах 24 июня, где на 13 процентных пунктов обошел бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (2011–2021 года).

Он привлек внимание избирателей обещаниями сделать доступное жилье, бесплатные автобусы, фиксированную арендную плату за квартиры и стоимость цен в городских продуктовых магазинах. Его оппоненты выразили обеспокоенность по поводу его ограниченного опыта работы в правительстве и его критики в адрес Израиля.

71-летний Кертис Слива, основатель и генеральный директор «Guardian Angels» (Ангелов — хранителей) будет баллотироваться от Республиканской партии.

Он ведёт передачи на консервативной радиостанции WABC и на протяжении десятилетий руководит «Ангелами-хранителями», группой гражданского патрулирования. Он критикует действия мэра в связи с миграционным кризисом и выступает против открытия новых приютов.

67-летний бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо будет баллотироваться как независимый кандидат.

В ходе праймериз Демократической партии на пост мэра он сделал акцент на своих достижениях на посту губернатора штата, среди которых завершение крупных инфраструктурных проектов и повышение минимальной заработной платы. Он занял второе место и планирует участвовать во всеобщих выборах от третьей партии.

Город Нью-Йорк, как и штат исторически возглавляли представители Демократической партии, это означает, что Зохран Мамдани и Эндрю Куомо будут иметь преимущество над Кертис Слива со стороны электората.

Несмотря на принадлежность к одной партии, Дональд Трамп не поддержал кандидатуру республиканца Кертиса Сливы на пост мэра Нью-Йорка. В эфире программы Fox & Friends президент выразил сомнения в его шансах на победу и даже высмеял личные предпочтения кандидата.

— Я республиканец, но Кертис не совсем подходит для прайм-тайма, — сказал Трамп в программе «Fox & Friends» — Он хочет кошек в особняке Грейси… Нам не нужны тысячи кошек.

Слива и его супруга проживают в квартире вместе с 15 спасенными кошками. По мнению Трампа, кандидат не обладает достаточным весом и авторитетом, чтобы составить конкуренцию демократу Зохрану Мамдани.

По результатам опроса Манхэттенского Института (10-16 июня т. г.) и Колледжа Эмерсон (23-26 мая т. г.) явным фаворитом является Зохран Мамдани с 33% и 35% соответственно. На втором месте находится Кертис Слива — 16% — 16%.

Ранее сообщалось, что Белый дом заморозит $18 млрд на инфраструктуру Нью-Йорка, чтобы гарантировать, что финансирование не будет осуществляться на основе неконституционных принципов DEI, политики Демократической партии США.