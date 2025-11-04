Нью-Йорк готовится к выборам мэра

Бывший член Палаты представителей от Демократической партии Эбигейл Спэнбергер и вице-губернатор от Республиканской партии Уинсом Эрл-Сирс претендуют на то, чтобы стать первой женщиной-губернатором в Вирджинии.

Демократы активно используют в своих интересах рост стоимости жизни и приостановку работы правительства, утверждая, что республиканцы не противостоят Дональду Трампу на фоне увольнений федеральных служащих и введения пошлин, которые, по их мнению, усложняют жизнь жителям Вирджинии. Однако кампания Эрл-Сирс в основном сосредоточена на таких вопросах, как школьная политика в отношении трансгендерных учащихся.

Член Палаты представителей от Демократической партии Мики Шерилл противостоит республиканцу Джеку Чиатарелли в борьбе за должность губернатора Нью-Джерси.

Шерилл утверждает, что поддержка Чиатарелли политики президента нанесет ущерб штату, и предупреждает о возможном сокращении таких программ, как Medicaid. В свою очередь Чиатарелли утверждает, что в росте цен виноваты демократы, контролирующие правительство штата.

Член законодательного собрания штата Зоран Мамдани является фаворитом в борьбе за пост главы мэра Нью-Йорка от Демократической партии. Однако он столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который теперь баллотируется как независимый кандидат после того, как он проиграл праймериз Мамдани.

Мамдани построил свою предвыборную кампанию на стремлении заморозить арендные ставки, сделать городские автобусы и услуги по уходу за детьми бесплатными, а также пообещал перенаправить часть городских ресурсов из полиции в «Департамент общественной безопасности», чтобы сосредоточить внимание на психическом здоровье людей и реагировании на кризисные ситуации. Куомо позиционирует себя как противника Мамдани, обещая нанять больше полицейских и утверждает, что прогрессивная политика политического оппонента обойдется городу слишком дорого.

