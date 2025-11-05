Первый мусульманин и выходец из Африки: что известно о новом мэре Нью-Йорка

Мамдани, позиционирующий себя социалистом, одержал верх над бывшим губернатором Эндрю Куомо и республиканцем Кертисом Сливой. Мамдани предстоит решать множество проблем крупнейшего города Америки и выполнять амбициозные, а скептики говорят нереалистичные, предвыборные обещания.

Самый молодой мэр города

Политик стал самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост.

Он родился в Уганде, в семье выходцев из Индии. Его мать Мира Наир — известный индийско-американский кинорежиссер, а отец Махмуд Мамдани — угандийский ученый индийского происхождения. Когда Зохрану Мамдани было 5 лет, его семья переехала из Уганды в Южную Африку, а спустя всего два года — в Нью-Йорк. Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи — художнице с сирийскими корнями.

«Нью-Йорк останется городом иммигрантов»

Выступая под оглушительные аплодисменты, празднуя победу, Мамдани сказал ликующей толпе в Нью-Йорке: «Друзья, мы свергли политическую династию».

— Сколько мы себя помним, богатые и влиятельные люди говорили трудящимся Нью-Йорка, что власть не принадлежит им, и тем не менее, за последние 12 месяцев вы осмелились стремиться к чему-то большему. Сегодня, вопреки всему, мы этого добились, — сказал Мамдани.

Губернатор Кэти Хокул написала в Твиттере, что с нетерпением ждет сотрудничества с Мамдани, «чтобы сделать город более доступным и пригодным для жизни». Она поздравила Мамдани с победой.

Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

— Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом. Послушайте меня, президент Трамп. Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас, — заявил Мамдани.

Политические взгляды Мамдани

Как пишет DW, политическая карьера Мамдани развивалась стремительно. В 2020 году его избрали в члены Ассамблеи штата Нью-Йорк. В октябре 2024 года, когда он объявил о намерении участвовать в выборах мэра города Нью-Йорка, многие расценивали его шансы стать кандидатом от Демпартии как нулевые.

До начала политической карьеры деятельность Мамдани была связана с помощью малообеспеченным людям, которым грозило выселение. Вероятно, это сыграло свою роль в том, что краеугольным камнем его избирательной кампании на выборах мэра Нью-Йорка стала проблема доступного жилья.

С 2017 года Мамдани — член крупнейшей в США социалистической организации «Демократические социалисты Америки».

Мамдани выступает за повышение налога для богатых и увеличение минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час. Он заявляет, что хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах.

Мамдани начал свою кампанию, будучи относительно малоизвестным законодателем штата, практически неизвестным даже в самом Нью-Йорке. Он участвовал в праймериз Демократической партии, где Эндрю Куомо, обладавший всеобщей известностью и обширными политическими связями, считался явным фаворитом. Шансы Куомо еще больше возросли, когда действующий мэр Эрик Адамс снял свою кандидатуру с праймериз.

Однако по мере хода предвыборной кампании природное обаяние Мамдани, его запоминающиеся видеоролики в социальных сетях и популистская экономическая программа воодушевили избирателей.

По данным городской избирательной комиссии, в выборах приняли участие более 2 миллионов жителей Нью-Йорка, что стало самой высокой явкой на выборах мэра за более чем 50 лет.

Ранее Дональд Трамп предостерег жителей Нью-Йорка от избрания на пост мэра города демократа Зохрана Мамдани. Он призвал голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо, грозя иначе урезать финансирование мегаполиса