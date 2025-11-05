Трамп вновь выдвинул миллиардера Айзекмана кандидатом на пост главы NASA

— Сегодня вечером я рад выдвинуть успешного бизнесмена, филантропа, летчика и астронавта Джареда Айзекмана кандидатом на пост директора NASA. Страсть Джареда к космосу, его опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую экономику в космосе делают его идеальным кандидатом для начала новой эпохи в истории NASA, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также отметил, что исполняющий обязанности директора агентства, министр транспорта Шон Даффи, «проделал выдающуюся работу».

Джаред Айзекман известен участием в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, состоявшейся в сентябре 2024 года. Во время полета он возглавлял экипаж корабля Crew Dragon и вместе с инженером Сарой Джиллис совершил первый в истории выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Айзекман сотрудничает с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ранее Трамп уже выдвигал Айзекмана на пост главы NASA. 30 апреля комитет Сената США по торговле, науке и транспорту рекомендовал утвердить его кандидатуру, а голосование в верхней палате Конгресса планировалось на июнь. Однако 31 мая президент отозвал предложение и заявил, что представит нового претендента. Американские СМИ тогда называли Айзекмана ставленником Илона Маска.

