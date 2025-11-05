РУ
    03:00, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Илон Маск прогнозирует исчезновение смартфонов к 2030 году

    Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что привычные смартфоны исчезнут уже через пять лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал «Jibek Joly».

    Илон Маск
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

    Такой прогноз предприниматель озвучил в интервью телеведущему Джо Рогану.

    По его словам, к 2030 году гаджеты в нынешнем виде заменят устройства на базе искусственного интеллекта, способные взаимодействовать с пользователем без экранов и привычных приложений.

    Более того, как заявил Маск, они смогут анализировать любой видео- и аудиоконтент, предугадывая желания человека.

    Ранее Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия».

