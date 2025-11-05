03:00, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Илон Маск прогнозирует исчезновение смартфонов к 2030 году
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что привычные смартфоны исчезнут уже через пять лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал «Jibek Joly».
Такой прогноз предприниматель озвучил в интервью телеведущему Джо Рогану.
По его словам, к 2030 году гаджеты в нынешнем виде заменят устройства на базе искусственного интеллекта, способные взаимодействовать с пользователем без экранов и привычных приложений.
Более того, как заявил Маск, они смогут анализировать любой видео- и аудиоконтент, предугадывая желания человека.
