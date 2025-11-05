Илон Маск прогнозирует исчезновение смартфонов к 2030 году

Такой прогноз предприниматель озвучил в интервью телеведущему Джо Рогану.

По его словам, к 2030 году гаджеты в нынешнем виде заменят устройства на базе искусственного интеллекта, способные взаимодействовать с пользователем без экранов и привычных приложений.

Более того, как заявил Маск, они смогут анализировать любой видео- и аудиоконтент, предугадывая желания человека.

Ранее Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия».