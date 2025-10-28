РУ
    06:30, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Маск запустил альтернативу «Википедии»

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия», передает агентство Kazinform со ссылкой на The Washington Post.

    Илон Маск откроет исходный код Grok 2
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

    По данным издания, сайт напоминает Википедию по стилю и формату, здесь уже есть статьи на такие темы, как ChatGPT, Дайан Китон и чемпионат мира по футболу FIFA 2026.

    Отмечается, что проект — последняя попытка Маска использовать Grok, систему искусственного интеллекта, похожую на ChatGPT, разработанную его компанией xAI, для создания альтернатив популярным технологическим инструментам.

    Некоторые поклонники Маска с энтузиазмом встретили запуск проекта в понедельник, в то время как критики указывали на примеры статей, содержащих ложь или дословно копирующих тексты Википедии.

    Сообщается, что на момент запуска на сайте размещено около 885 тысяч статей, тогда как в англоязычной Wikipedia их более 8 миллионов.

    Сайт Grokipedia.com проработал уже несколько часов, но некоторые пользователи сообщили об ошибках в его работе вскоре после запуска.

    Ранее американская технологическая компания xAI анонсировала разработку Грокипедии (Grokipedia), аналога Википедии. 

