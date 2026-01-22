РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп выступил с речью на форуме в Давосе

    Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя, передает Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп выступил с речью на форуме в Давосе
    Кадр из видео youtube.com/@1day_news

    Свою речь президент США начал с критики предыдущей администрации. Он сказал, что демократы сильно ослабили США как экономически, так и на международной арене, но, по его словам, ему и его команде удалось это исправить.

    Также, по мнению Дональда Трампа, европейский континент выбрал неверный путь развития.

     — Я люблю Европу, я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в правильном направлении, — заявил Трамп и добавил, что «не признает Европу» в ее нынешнем виде, упомянув неконтролируемую массовую миграцию, дефицит бюджета и торгового баланса, а также бездействие лидеров.

    Касательно Гренландии Трамп заявил, что США не собираются применять силу для получения желаемого, но требуют немедленных переговоров о приобретении острова. Он назвал остров жизненно важным для национальной безопасности, подчеркнул, что только США способны защитить и развивать эту территорию, и допустил усиление американского военного присутствия.

    Дональд Трамп также заявил, что НАТО должно помочь остановить конфликт в Украине. По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят «заключить сделку». США, по его словам, будут поддерживать НАТО на 100%, но он не уверен, что союзники ответят взаимностью.

    Кроме того, Трамп заявил, что Венесуэла в ближайшие шесть месяцев заработает больше денег, чем за последние 20 лет.

    Отдельный фокус был сделан на торговле и экономике США. По словам Трампа, за год США сократили ежемесячный торговый дефицит на 77% без инфляции. Он заявил о строительстве сталелитейных заводов и о торговых соглашениях, охватывающих 40% всей торговли США, включая сделки с Европой, Японией и Южной Кореей, особенно в сфере нефти и газа.

    Ранее сообщалось, Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией.

    Теги:
    Швейцария Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают