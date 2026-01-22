Трамп выступил с речью на форуме в Давосе

Свою речь президент США начал с критики предыдущей администрации. Он сказал, что демократы сильно ослабили США как экономически, так и на международной арене, но, по его словам, ему и его команде удалось это исправить.



Также, по мнению Дональда Трампа, европейский континент выбрал неверный путь развития.



— Я люблю Европу, я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в правильном направлении, — заявил Трамп и добавил, что «не признает Европу» в ее нынешнем виде, упомянув неконтролируемую массовую миграцию, дефицит бюджета и торгового баланса, а также бездействие лидеров.

Касательно Гренландии Трамп заявил, что США не собираются применять силу для получения желаемого, но требуют немедленных переговоров о приобретении острова. Он назвал остров жизненно важным для национальной безопасности, подчеркнул, что только США способны защитить и развивать эту территорию, и допустил усиление американского военного присутствия.

Дональд Трамп также заявил, что НАТО должно помочь остановить конфликт в Украине. По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят «заключить сделку». США, по его словам, будут поддерживать НАТО на 100%, но он не уверен, что союзники ответят взаимностью.

Кроме того, Трамп заявил, что Венесуэла в ближайшие шесть месяцев заработает больше денег, чем за последние 20 лет.

Отдельный фокус был сделан на торговле и экономике США. По словам Трампа, за год США сократили ежемесячный торговый дефицит на 77% без инфляции. Он заявил о строительстве сталелитейных заводов и о торговых соглашениях, охватывающих 40% всей торговли США, включая сделки с Европой, Японией и Южной Кореей, особенно в сфере нефти и газа.

Ранее сообщалось, Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией.