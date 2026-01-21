Трамп не смог с первого раза вылететь в Давос — самолет развернули
«Незначительная проблема с электричеством» вынудила президентский самолет «Борт номер один» развернуться и вернуться в Мэриленд менее чем через час после взлета в Давос, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам на борту самолета, что после взлета с объединенной базы Эндрюс экипаж обнаружил «незначительную проблему с электричеством» и из соображений предосторожности решил развернуться и вернуться на базу.
Самолет Air Force One приземлился на базе в 23:07 часов по восточному времени.
По словам журналистов, после взлета в кабине для прессы на короткое время погас свет, но никаких объяснений предоставлено не было.
Затем президент пересел в новый самолет C-32 ВВС США (модифицированный Boeing 757), который он обычно использует для внутренних перелетов.
Дональд Трамп направляется в Давос на Всемирный экономический форум. Он должен выступить на форуме около 8:30 часов утра по восточному времени в среду. Вероятно, его выступление может быть отложено.
Ранее сообщалось, Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией.