Трамп не смог с первого раза вылететь в Давос — самолет развернули

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам на борту самолета, что после взлета с объединенной базы Эндрюс экипаж обнаружил «незначительную проблему с электричеством» и из соображений предосторожности решил развернуться и вернуться на базу.

Самолет Air Force One приземлился на базе в 23:07 часов по восточному времени.

По словам журналистов, после взлета в кабине для прессы на короткое время погас свет, но никаких объяснений предоставлено не было.

Затем президент пересел в новый самолет C-32 ВВС США (модифицированный Boeing 757), который он обычно использует для внутренних перелетов.

Дональд Трамп направляется в Давос на Всемирный экономический форум. Он должен выступить на форуме около 8:30 часов утра по восточному времени в среду. Вероятно, его выступление может быть отложено.

Ранее сообщалось, Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией.