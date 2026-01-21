Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией

Заметное присутствие американской стороны

Форум, который соберет около 1300 политиков, бизнес-лидеров и представителей НКО, в этом году станет ареной большой геополитики. Трамп едет лично, а наблюдатели называют визит демонстрацией силы и ожидают, что он будет продвигать свое видение новой мировой и экономической архитектуры. Как сообщает Bild, одной из главных тем кулуаров станет спор вокруг Гренландии и угроз введения пошлин. На полях давосского форума Трамп, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями стран G7.

Как пишет DW, в этом году заметное присутствие американской стороны дополняется тем, что в Давосе впервые открывается так называемый USA House — площадка в небольшой церкви на главном променаде, где представители США будут проводить различные мероприятия и встречаться с инвесторами.

Геополитические потрясения и ИИ — в повестке ВЭФ

Помимо Дональда Трампа, в Давос приедут более 60 глав государств и правительств, среди них канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Аргентины Хавьер Милей. Также в Давосе ждут главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вице-премьера Китая Хэ Лифэна, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Геополитические потрясения и вызванная ими неопределенность, вероятно, будут доминировать на экономическом форуме.

Искусственный интеллект вновь является ключевой темой форума. Как и на предыдущих встречах ВЭФ, этому посвящены многочисленные дискуссии и доклады.

Форум без основателя

Встреча в Давосе в этом году впервые проходит без основателя ВЭФ немца Клауса Шваба. Он ушел с поста председателя форума в апреле 2025 года. Ранее появились обвинения в том, что Шваб и его жена использовали средства ВЭФ в личных целях. Однако независимое расследование не выявило уголовно наказуемых нарушений, обнаружив лишь незначительные несоответствия. Шваба сменили временные сопредседатели — Ларри Финк, генеральный директор крупнейшей в мире управляющей компании BlackRock, и Андре Хоффман, вице‑президент швейцарской фармацевтической компании Roche.

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет устав «Совета мира» в Давосе 22 января.