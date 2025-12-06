Трамп стал первым лауреатом «Премии мира ФИФА»

Президент США Трамп был удостоен первой в истории премии мира ФИФА перед жеребьевкой чемпионата мира, которая состоялась в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, вручая Трампу награду, сказал, что за год своего пребывания в должности президент США сыграл ключевую роль в прекращении ряда вооруженных конфликтов в разных частях мира.

Инфантино отметил, что «Премия ФИФА за мир», впервые врученная ФИФА, присуждена Трампу за его вклад в дело мира во всем мире.

Президент США Трамп в своей речи после получения премии мира привел различные примеры, от войны между Демократической Республикой Конго и Руандой до конфликтов между Индией и Пакистаном, и сказал: «Мы спасли миллионы жизней. Эта награда является для меня большой честью».

Трамп поблагодарил свою семью за поддержку в этом процессе, а также лидеров Канады и Мексики за партнерство в рамках Чемпионата мира по футболу, отметив: «Мир сейчас стал более безопасным».

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года.