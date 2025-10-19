Трамп сообщил об уничтожении «огромной» подлодки с наркотиками

— Для меня была большая честь уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли, — написал глава Белого дома.

По его словам, разведка США подтвердила, что судно было загружено в основном фентанилом и другими наркотиками. Уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США могло привести к гибели десятков тысяч человек. По оценке Трампа, погибли бы по меньшей мере 25 тыс. американцев.

Двое выживших из находившихся на борту подлодки возвращаются на родину — в Эквадор и Колумбию — для содержания под стражей и привлечения к ответственности.

Ни один военнослужащий США не пострадал, подчеркнул Трамп и пообещал, что «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов».

На днях американская армия вновь атаковала лодку вблизи Венесуэлы, которую разведка связала с наркокартелями.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями.