    03:33, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    США нанесли новый удар по судну у берегов Венесуэлы: есть погибшие

    Американская армия 14 октября вновь атаковала лодку вблизи Венесуэлы, которую разведка связала с наркокартелями. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, передает агентство Kazinform.

    США атаковали лодку
    Фото: truthsocial/@realDonaldTrump

    — Удар был нанесен в международных водах, и в результате удара погибли шесть мужчин-наркотеррористов, находящихся на борту судна. Ни один военнослужащий США не пострадал, — написал Трамп в своей соцсети.

    Приказ атаковать судно отдал глава министерства войны США Пит Хегсет, добавил президент. Трамп уточнил, что корабль, связанный с «незаконными наркотеррористическими сетями», перевозил наркотики у побережья Венесуэлы и следовал по «известному маршруту DTO» (Designated Terrorist Organisation — любая организация, которая признана террористической в США — прим. ред).

    Трамп также опубликовал видео, на котором видно, как некое оружие бьет по судну посреди моря, а затем лодка взрывается.

    Напомним, ранее Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями.

    Мировые новости США Дональд Трамп
