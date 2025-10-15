США нанесли новый удар по судну у берегов Венесуэлы: есть погибшие

— Удар был нанесен в международных водах, и в результате удара погибли шесть мужчин-наркотеррористов, находящихся на борту судна. Ни один военнослужащий США не пострадал, — написал Трамп в своей соцсети.

Приказ атаковать судно отдал глава министерства войны США Пит Хегсет, добавил президент. Трамп уточнил, что корабль, связанный с «незаконными наркотеррористическими сетями», перевозил наркотики у побережья Венесуэлы и следовал по «известному маршруту DTO» (Designated Terrorist Organisation — любая организация, которая признана террористической в США — прим. ред).

Трамп также опубликовал видео, на котором видно, как некое оружие бьет по судну посреди моря, а затем лодка взрывается.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями.