Трамп снизил пошлины для итальянских производителей макарон

Президент Дональд Трамп ослабил давление на два важных сектора импорта — мебель и макаронные изделия. В Риме сообщили, что США заметно снизили предложенные ранее пошлины (90%) для нескольких итальянских производителей макарон «после переоценки их деятельности на американском рынке». Ранее Вашингтон обвинил компании La Molisana и Garofalo в демпинге, пообещав поднять для них пошлины до 90 с лишним процентов.

США — важнейшая площадка сбыта для итальянских производителей макарон. Их экспорт в Америку составил в 2024 году примерно 671 млн евро, что составляет около 17% от общего объема экспорта макаронных изделий Италии. Рим вел активные переговоры с Белым домом, чтобы добиться сглаживания заявленных тарифов.

Что касается мебели, то введение высоких тарифов на ее поставки в США отложены на год — до января 2027. Таким образом, Вашингтон сохраняет 25-процентный тариф на «определенные мягкие деревянные изделия», кухонные шкафы и тумбы, тогда как раньше планировал поднять их до 30-50%.

— Соединенные Штаты продолжают вести продуктивные переговоры с торговыми партнерами, чтобы решить вопросы взаимности в торговле и национальной безопасности в отношении импорта деревянных изделий, — говорится в заявлении Белого дома.

Тарифы на мебель были введены в сентябре 2025 года в рамках более широкой программы по реорганизации торговых отношений Вашингтона с внешними партнерами и поддержке национальной промышленности. Помимо 25-процентных тарифов на мебель и шкафы, в конце прошлого года администрация также ввела 10-процентные пошлины на импорт древесины и пиломатериалов из хвойных пород.

Повышение ставок, которое должно было начаться на этой неделе, особенно сильно ударило бы по импорту из таких крупных поставщиков, как Вьетнам и Китай, и произошло бы на фоне продолжающегося беспокойства по поводу роста потребительских цен.

Ожидается, что в ближайшее время Верховный суд США вынесет решение о законности размера некоторых пошлин. Разбирательство началось в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. Ранее глава Минфина страны Скотт Бессент отметил, что эта тема представляет для Вашингтона вопрос национальной безопасности.

Ранее Европейская комиссия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить от американских пошлин ряд чувствительных для Евросоюза товаров.