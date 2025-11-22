РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:18, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ЕС запросит у администрации Трампа освобождение от пошлин на алкоголь, макароны и сыр

    Европейская комиссия обратится к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить от американских пошлин ряд чувствительных для Евросоюза товаров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansi

    Перечень желаемых товаров содержится в 27-страничном списке, с которым ознакомилось издание «Politico». Паста, сыр, вина и крепкие спиртные напитки, а также оливковое масло и солнцезащитные очки входят в число приоритетных секторов, которые Брюссель хочет защитить от высоких пошлин со стороны Вашингтона. Кроме того, в списке алмазы, инструменты, металлические трубы, детали судовых двигателей, промышленное оборудование, ткани, обувь, головные уборы, керамика и промышленные роботы.

    Список был окончательно согласован странами ЕС в пятницу и будет представлен министру торговли США Говарду Лютнику и торговому представителю Джеймисону Гриру на встрече в понедельник.

    Эти экспортные секторы не были охвачены торговым соглашением, заключенным в июле Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на гольф-курорте Тернберри в Шотландии.

    Соглашение, подробно изложенное в совместном заявлении, освобождало от уплаты пошлины некоторые товары, такие как самолеты, но вводило 15-процентный тариф на большинство других европейских экспортных товаров, в то время как Евросоюз обязался полностью отменить свои пошлины на промышленные товары США.

    Просьба ЕС снять пошлины на макаронные изделия особенно чувствительна для Италии, где отрасль переживает потрясение из-за угрозы администрации Трампа ввести с января 2026 года 92-процентные пошлины в рамках антидемпингового дела, в дополнение к уже действующим 15-процентным.

    Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария добилась снижения пошлин от Д. Трампа.

