Швейцария добилась снижения торговых пошлин США через подарки Трампу
Швейцарские власти убедили США снизить торговые пошлины, предложив американскому президенту Дональду Трампу щедрые подарки, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным портала Axios, на который ссылается источник, представитель администрации Трампа отметил, что «было сложно перебить Apple, но швейцарцам это удалось».
В частности, Швейцария отправила в США делегацию с подарками, включая настольные часы Rolex и килограммовый золотой слиток стоимостью около $130 тысяч. По данным источников Axios в Белом доме, Трамп принял эти предметы от имени своей президентской библиотеки, что сделало их законными пожертвованиями.
Напомним, 7 августа глава Apple Тим Кук подарил Трампу стеклянный диск с выгравированным именем президента, логотипом компании и надписью о том, что сувенир был произведен в США. Диск был установлен на подставке из 24-каратного золота.
В результате усилий Швейцарии американские таможенные пошлины на товары швейцарского производства были снижены с 39% до 15%. Правительство страны в соцсети X поблагодарило Трампа за конструктивное сотрудничество.
Ранее Трамп отменил импортные пошлины на более чем 200 продуктов, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок, на фоне обеспокоенности ростом цен в стране.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.