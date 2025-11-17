Швейцария добилась снижения торговых пошлин США через подарки Трампу

По данным портала Axios, на который ссылается источник, представитель администрации Трампа отметил, что «было сложно перебить Apple, но швейцарцам это удалось».

В частности, Швейцария отправила в США делегацию с подарками, включая настольные часы Rolex и килограммовый золотой слиток стоимостью около $130 тысяч. По данным источников Axios в Белом доме, Трамп принял эти предметы от имени своей президентской библиотеки, что сделало их законными пожертвованиями.

Напомним, 7 августа глава Apple Тим Кук подарил Трампу стеклянный диск с выгравированным именем президента, логотипом компании и надписью о том, что сувенир был произведен в США. Диск был установлен на подставке из 24-каратного золота.

В результате усилий Швейцарии американские таможенные пошлины на товары швейцарского производства были снижены с 39% до 15%. Правительство страны в соцсети X поблагодарило Трампа за конструктивное сотрудничество.

Ранее Трамп отменил импортные пошлины на более чем 200 продуктов, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок, на фоне обеспокоенности ростом цен в стране.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.