Трамп отменил пошлины на продукты: как это повлияет на цены в США

Ранее он утверждал, что введенные им пошлины не приведут к инфляции. Однако 14 ноября, отвечая на вопрос журналиста на борту Air Force One, Трамп признал, что в некоторых случаях пошлины все же могут способствовать повышению цен. При этом он подчеркнул, что в США «практически нет инфляции».

Президент также подтвердил, что планирует в течение следующего года выплатить каждому американцу с низким и средним доходом по $2 тысячи долларов, используя средства, поступающие от пошлин. По его словам, исключение составят лишь люди с высокими доходами.

Ранее, в августе, Минфин США сообщил, что государственный долг страны впервые превысил отметку в $37 трлн. В октябре Международный валютный фонд оценил, что при сохранении текущей бюджетной политики к 2030 году долг достигнет 143,4% ВВП. В этом году показатель составит около 125% ВВП.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.

В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

