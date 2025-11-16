РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:36, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп отменил пошлины на продукты: как это повлияет на цены в США

    Президент США Дональд Трамп решил отменить импортные пошлины на более чем 200 продуктов, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок, на фоне обеспокоенности ростом цен, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW. 

    Дональд Трамп Канадамен сауда келіссөздерін тоқтатып, тарифті өсірді
    Фото: Anadolu Ajansı

    Ранее он утверждал, что введенные им пошлины не приведут к инфляции. Однако 14 ноября, отвечая на вопрос журналиста на борту Air Force One, Трамп признал, что в некоторых случаях пошлины все же могут способствовать повышению цен. При этом он подчеркнул, что в США «практически нет инфляции».

    Президент также подтвердил, что планирует в течение следующего года выплатить каждому американцу с низким и средним доходом по $2 тысячи долларов, используя средства, поступающие от пошлин. По его словам, исключение составят лишь люди с высокими доходами. 

    Ранее, в августе, Минфин США сообщил, что государственный долг страны впервые превысил отметку в $37 трлн. В октябре Международный валютный фонд оценил, что при сохранении текущей бюджетной политики к 2030 году долг достигнет 143,4% ВВП. В этом году показатель составит около 125% ВВП.

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.

    В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

    Эксперты рассказали, как повышение базовой ставки повлияет на экономику Казахстана и уровень инфляции.

