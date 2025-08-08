РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:52, 08 Август 2025 | GMT +5

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным и Зеленским

    Президент США Дональд Трамп выступил на брифинге в Белом доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп высказался о возможной встрече с Путиным и Зеленским
    Фото: кадр из видео

    На брифинге в Белом доме у президента США Дональда Трампа спросили, действительно ли он поставил условие, при котором его встреча с Владимиром Путиным состоится только в случае, если перед этим российский президент встретится с Владимиром Зеленским.

    — Нет, нет, — ответил президент США.

    Трампу также задали вопрос, остается ли в силе установленный им срок ультиматума России для прекращения огня в Украине (он истекает в пятницу).

    Президент Америки не ответил прямо на этот вопрос, но сказал, что все будет зависеть от Путина.

    — Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Очень разочарован, — добавил Трамп.

    Ранее сообщалось, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Теги:
    Украина Америка Владимир Путин Россия США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают