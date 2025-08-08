Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным и Зеленским

На брифинге в Белом доме у президента США Дональда Трампа спросили, действительно ли он поставил условие, при котором его встреча с Владимиром Путиным состоится только в случае, если перед этим российский президент встретится с Владимиром Зеленским.

— Нет, нет, — ответил президент США.

Трампу также задали вопрос, остается ли в силе установленный им срок ультиматума России для прекращения огня в Украине (он истекает в пятницу).

Президент Америки не ответил прямо на этот вопрос, но сказал, что все будет зависеть от Путина.

— Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Очень разочарован, — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.