Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков Россия, сейчас началась проработка саммита. Место проведения встречи лидеров государств также согласовано, о нем объявят несколько позже.

— По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа, — рассказал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения российско-украниского конфликта и проведения им встречи с Путиным.

— Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным, — добавил он, имея в виду состоявшуюся 6 августа встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле. Позже Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной.

