РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:22, 07 Август 2025 | GMT +5

    Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни

    Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни
    Коллаж: canva

    Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков Россия, сейчас началась проработка саммита. Место проведения встречи лидеров государств также согласовано, о нем объявят несколько позже.

    — По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа, — рассказал дипломат. 

    Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения российско-украниского конфликта и проведения им встречи с Путиным.

     — Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным, — добавил он, имея в виду состоявшуюся 6 августа встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

    Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле. Позже Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Владимир Путин Мировые новости Россия США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают