Трамп: пришло время провести выборы президента Украины

Американский лидер заявил, что несмотря на продолжающийся конфликт, пришло время провести новые президентские выборы в Украине. По его мнению, отказ от проведения выборов противоречит принципам демократии.

Как отметил Трамп, президент Украины Владимир Зеленский имеет шанс на повторную победу.

— Я не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия, — сказал глава Белого дома.

Очередные выборы президента Украины по графику должны были состояться в 2024 году, однако из-за российско-украинского конфликта их проведение было отложено.

Напомним, в конце ноября США представили мирный план по Украине.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.