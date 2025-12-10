Трамп: Пришло время провести выборы президента Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп высказался за новые президентские выборы в Украине в интервью Politico, передает агентство Kazinform.
Американский лидер заявил, что несмотря на продолжающийся конфликт, пришло время провести новые президентские выборы в Украине. По его мнению, отказ от проведения выборов противоречит принципам демократии.
Как отметил Трамп, президент Украины Владимир Зеленский имеет шанс на повторную победу.
— Я не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия, — сказал глава Белого дома.
Очередные выборы президента Украины по графику должны были состояться в 2024 году, однако из-за российско-украинского конфликта их проведение было отложено.
Напомним, в конце ноября США представили мирный план по Украине.
Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.