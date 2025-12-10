РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:19, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп: Пришло время провести выборы президента Украины

    Глава Белого дома Дональд Трамп высказался за новые президентские выборы в Украине в интервью Politico, передает агентство Kazinform. 

    Трамп: пришло время провести выборы президента Украины
    Фото: Anadolu Ajansi

    Американский лидер заявил, что несмотря на продолжающийся конфликт, пришло время провести новые президентские выборы в Украине. По его мнению, отказ от проведения выборов противоречит принципам демократии.

    Как отметил Трамп, президент Украины Владимир Зеленский имеет шанс на повторную победу.

    — Я не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия, — сказал глава Белого дома. 

    Очередные выборы президента Украины по графику должны были состояться в 2024 году, однако из-за российско-украинского конфликта их проведение было отложено.

    Напомним, в конце ноября США представили мирный план по Украине. 

    Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине

    Теги:
    Украина Мировые новости Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
