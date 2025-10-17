Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС

— Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было предусмотрено соглашением, у нас не останется другого выбора, кроме как пойти и убить их, — написал Трамп.

Какие именно силы войдут в сектор Газа в таком случае - американский лидер не уточнил.

Ранее Трамп пригрозил насильно разоружить ХАМАС, если они откажутся сделать это добровольно.

Сообщалось, что в результате операции ХАМАС в городе Газа погибли 32 человека, а жертвами стали представители конкурирующего клана. Несмотря на прекращение огня с Израилем, напряженность остается высокой: за последние 10 дней было зафиксировано множество стычек.