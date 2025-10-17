РУ
    03:35, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС

    Президент США Дональд Трамп снова опубликовал пост в своей соцсети Truth Social с угрозами в адрес ХАМАС, если те продолжат «убивать людей в Газе», передает агентство Kazinform.

    Трамп Испанияның НАТО-дан шығарылуы мүмкін екенін жариялады
    Фото: ANEWZ

    — Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было предусмотрено соглашением, у нас не останется другого выбора, кроме как пойти и убить их, — написал Трамп.

     Какие именно силы войдут в сектор Газа в таком случае - американский лидер не уточнил.

    Ранее Трамп пригрозил насильно разоружить ХАМАС, если они откажутся сделать это добровольно. 

    Сообщалось, что в результате операции ХАМАС в городе Газа погибли 32 человека, а жертвами стали представители конкурирующего клана. Несмотря на прекращение огня с Израилем, напряженность остается высокой: за последние 10 дней было зафиксировано множество стычек.

