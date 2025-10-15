Трамп пригрозил насильно разоружить ХАМАС

Такие заявления Дональд Трамп озвучил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме — американский лидер предупредил, что ХАМАС должен разоружиться, иначе это сделает США. Эти заявления прозвучали на фоне сохраняющихся серьезных вопросов о дальнейших шагах Израиля и сектора Газа.

— Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их, — предупредил Трамп.

Он подчеркнул, что не будет объяснять, как именно он это сделает. Однако представители ХАМАС знают, что он «не шутит».

Трамп также добавил, что это может произойти «быстро и, возможно, жестоко».

На вопрос о сроках разоружения президент США ответил, что это будет «разумный период времени. Довольно быстро», но не стал вдаваться в подробности.

Ранее в результате операции ХАМАС в городе Газа погибли 32 человека, а жертвами стали представители конкурирующего клана. Несмотря на прекращение огня с Израилем, напряженность остается высокой: за последние 10 дней было зафиксировано множество стычек.