телерадиокомплекс президента РК
    00:15, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп пригрозил пошлинами тем, кто против контроля США над Гренландией

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansı

    — Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе. — Ред.) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так, — подчеркнул Трамп. Он также назвал себя «королем пошлин».

    Комментарий по Гренландии прозвучал на фоне визита двухпартийной делегации Конгресса США в Копенгаген для снижения напряженности.

    Также сообщается, что Германия направила разведывательную группу бундесвера в Гренландию в рамках миссии под названием Arctic Endurance («Арктическая стойкость»). Солдаты бундесвера «по приглашению Дании» изучают возможности оказания военной поддержки стране-партнеру по НАТО, в частности, в области морского наблюдения. В миссии под датским руководством участвуют также солдаты из Франции, Швеции и Норвегии.

    Ранее сообщалось, что Дании и США не удалось достичь компромисса по Гренландии.

    Гульжан Тасмаганбетова
