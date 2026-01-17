Трамп пригрозил пошлинами тем, кто против контроля США над Гренландией

— Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе. — Ред.) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так, — подчеркнул Трамп. Он также назвал себя «королем пошлин».

Комментарий по Гренландии прозвучал на фоне визита двухпартийной делегации Конгресса США в Копенгаген для снижения напряженности.

Также сообщается, что Германия направила разведывательную группу бундесвера в Гренландию в рамках миссии под названием Arctic Endurance («Арктическая стойкость»). Солдаты бундесвера «по приглашению Дании» изучают возможности оказания военной поддержки стране-партнеру по НАТО, в частности, в области морского наблюдения. В миссии под датским руководством участвуют также солдаты из Франции, Швеции и Норвегии.

Ранее сообщалось, что Дании и США не удалось достичь компромисса по Гренландии.