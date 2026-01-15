Дании и США не удалось достичь компромисса по Гренландии

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам переговоров в Белом доме.

Как сообщает CNN, Расмуссен заявил, что он и его гренландский коллега провели «откровенную, но конструктивную дискуссию» с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Вэнсом, но их «точки зрения по-прежнему расходятся».

— Мы пришли к соглашению, что имеет смысл попытаться сесть за стол переговоров на высоком уровне, чтобы изучить возможности учета опасений президента, одновременно уважая «красные линии» Королевства Дании. Так что именно с этой работы мы и начнем, — добавил он.

Расмуссен заявил, что обсуждения с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа «были сосредоточены на том, как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии».

— Идеи, которые не уважают территориальную целостность Королевства Дания и право на самоопределение гренландского народа, безусловно, совершенно неприемлемы, — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Министр отметил, что несмотря на разногласия, стороны продолжат диалог.

Ожидается, что рабочая группа соберется впервые в течение нескольких недель.

По словам главы гренландского МИД Вивиан Моцфельдт, также присутствовавшей на переговорах, Гренландия желала бы усиления сотрудничества с Вашингтоном, однако не хотела бы принадлежать США.

Гренландия — территория Дании, члена НАТО. Статья 5 Устава североатлантического альянса гласит, что нападение на одного из членов блока должно рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп планирует купить Гренландию.

По мнению Трампа, Гренландия имеет ключевой значение для национальной безопасности США, в частности, с точки зрения работы системы ПВО «Золотой купол», а также для безопасности Арктического региона.

Министерство обороны Дании заявило об увеличении военного присутствия в Гренландии в связи с «напряженностью в сфере безопасности».

Швеция также направила в Гренландию неустановленное количество войск по просьбе Дании. Они войдут в состав группы военнослужащих из других стран-союзников, которые будут совместно готовиться к предстоящим учениям под названием «Операция „Арктическая выносливость“.

Министерство обороны Германии твкже направляет в Гренландию «разведывательную группу» из 13 военнослужащих для «исследовательской миссии» с 15 по 17 января.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США встретились с министрами иностранных дел Дании и Гренландии в Белом доме на фоне продолжающихся угроз администрации Трампа захватить остров.