Главы МИД Гренландии и Дании встретились с представителями США

Сообщается, что прошли переговоры вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссеном и коллегой из Гренландии Вивиан Мотцфельдтом по обсуждению будущего полуавтономной территории. Однако, чиновники пока не проинформировали о результатах встречи, пишет CBS News.

Ранее Дональд Трамп заявил, что стратегически расположенный и богатый полезными ископаемыми остров жизненно важен для безопасности США и Америка должна владеть им, чтобы не допустить его захвата Россией или Китаем.

— Это жизненно важно для строящегося нами «Золотого купола», — написал Дональд Трамп в социальной сети всего за несколько часов до начала встречи, имея в виду систему противоракетной обороны.

Гренландия и Дания заявляют, что остров не продаётся, угрозы применения силы безрассудны, а вопросы безопасности должны решаться между союзниками. Страны Европейского союза поддержали Данию.

По словам аналитиков, целью встречи сторон в Вашингтоне будет деэскалация кризиса и поиск дипломатического пути для удовлетворения требований США о расширении контроля, — сообщает Denipt.

— Конечная цель — найти какое-то компромиссное решение или заключить сделку, которая удовлетворит эту потребность, или, по крайней мере, несколько смягчить риторику Дональда Трампа, — считает директор по исследованиям в области арктической и океанической политики в Институте Фритьофа Нансена в Осло Андреас Остхаген.

Дания и Гренландия изначально хотели встретиться с Рубио, чтобы обсудить с высокопоставленными дипломатами пути урегулирования кризиса в отношениях между двумя союзниками по НАТО.

Отмечается, что гренландские лидеры меняют свой подход к урегулированию дипломатического кризиса. Ранее они подчёркивали, что Гренландия движется к независимости. Но теперь в их публичных заявлениях больше внимания уделяется единству Гренландии с Данией.

— Сейчас не время рисковать нашим правом на самоопределение, когда другая страна говорит о том, чтобы захватить нас. Это не значит, что мы не хотим чего-то в будущем. Но здесь и сейчас мы являемся частью королевства и поддерживаем его. Это очень важно в этой серьезной ситуации, — заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Ранее сообщалось в статье Казинформ чем важна Гренландия для США.