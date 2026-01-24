Трамп представил варианты триумфальной арки в Вашингтоне

Изображения американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Первый проект демонстрирует строгую однопролетную арку с колоннами и минимальным декором. Второй вариант добавляет к конструкции статуи американских президентов, а третий отличается роскошной отделкой: золото и фигуры, напоминающие греческих богинь, заменяют президентов.

Во всех вариантах на аттике красуется надпись «Арка Независимости» и изображения орлов, при этом в последнем варианте эти элементы полностью выполнены из золота.

По словам американского лидера, новый монумент превзойдет все триумфальные арки мира, включая знаменитую в столице Франции.

Фото: truthsocial.com

Глава службы протокола США Моника Кроули в октябре 2025 года сообщила, арка будет установлена к 250-летию страны между Арлингтонским кладбищем и мемориалом Аврааму Линкольну.

Напомним, 4 июля 2026 года Америка отметит важнейшую веху в истории страны — 250-летие независимости США.

— С помощью одного пергамента и 56 подписей Америка начала величайшее политическое путешествие в истории человечества, — сказал Трамп о знаменательной дате.

Впервые Трамп представил проект сооружения в октябре прошлого года. Отмечается, что он сам разработал дизайн и «участвовал в процессе на каждом этапе». Проект арки подготовил архитектор Николя Лео Шарбонно из архитектурного бюро Harrison Design.