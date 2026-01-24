РУ
    05:15, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп представил варианты триумфальной арки в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп опубликовал три возможных проекта будущей триумфальной арки, которую он намерен установить в столице.

    Трамп представил варианты триумфальной арки в Вашингтоне
    Фото: pbs.org

    Изображения американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

    Первый проект демонстрирует строгую однопролетную арку с колоннами и минимальным декором. Второй вариант добавляет к конструкции статуи американских президентов, а третий отличается роскошной отделкой: золото и фигуры, напоминающие греческих богинь, заменяют президентов.

    Во всех вариантах на аттике красуется надпись «Арка Независимости» и изображения орлов, при этом в последнем варианте эти элементы полностью выполнены из золота.

    По словам американского лидера, новый монумент превзойдет все триумфальные арки мира, включая знаменитую в столице Франции.

    Трамп представил варианты триумфальной арки в Вашингтоне
    Фото: truthsocial.com

    Глава службы протокола США Моника Кроули в октябре 2025 года сообщила, арка будет установлена к 250-летию страны между Арлингтонским кладбищем и мемориалом Аврааму Линкольну.

    Напомним, 4 июля 2026 года Америка отметит важнейшую веху в истории страны — 250-летие независимости США.

    — С помощью одного пергамента и 56 подписей Америка начала величайшее политическое путешествие в истории человечества, — сказал Трамп о знаменательной дате.

    Впервые Трамп представил проект сооружения в октябре прошлого года. Отмечается, что он сам разработал дизайн и «участвовал в процессе на каждом этапе». Проект арки подготовил архитектор Николя Лео Шарбонно из архитектурного бюро Harrison Design.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
