    03:36, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп подтвердил апрельский визит в Китай

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года, подтвердив ранее озвученные планы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: pbs.org

    — У меня очень хорошо получается ладить с президентом Си Цзиньпином. Я поеду в Китай в апреле, — сказал американский лидер в Белом доме на встрече с руководителями крупнейших западных нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы.

    О предстоящем визите Трамп сообщал еще в октябре по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином, отметив, что принял приглашение китайского лидера посетить КНР в апреле 2026 года.

    По словам президента США, после этого запланирован государственный визит председателя КНР в Соединенные Штаты.

    Министр финансов США Скотт Бессент ранее высказывал мнение, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до четырех раз в течение 2026 года. Он уточнял, что помимо двух государственных визитов возможны переговоры на саммите Группы двадцати в американском Дорале (штат Флорида), а также в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

    Ранее сообщалось, что США рассчитывают на достижение долговечной торговой сделки с Китаем.

    Жанар Альжанова
    Автор
