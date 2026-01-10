Трамп подтвердил апрельский визит в Китай

— У меня очень хорошо получается ладить с президентом Си Цзиньпином. Я поеду в Китай в апреле, — сказал американский лидер в Белом доме на встрече с руководителями крупнейших западных нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы.

О предстоящем визите Трамп сообщал еще в октябре по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином, отметив, что принял приглашение китайского лидера посетить КНР в апреле 2026 года.

По словам президента США, после этого запланирован государственный визит председателя КНР в Соединенные Штаты.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее высказывал мнение, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до четырех раз в течение 2026 года. Он уточнял, что помимо двух государственных визитов возможны переговоры на саммите Группы двадцати в американском Дорале (штат Флорида), а также в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на достижение долговечной торговой сделки с Китаем.