    04:40, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин посетит США в 2026 году с госвизитом

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит госвизит в США в 2026 году. Об этом он сообщил после телефонного разговора с китайским лидером, передает агентство Kazinform.

    Си Цзиньпин
    Фото: Синьхуа

    По словам Трампа, беседа прошла «очень хорошо» и затронула широкую повестку.

    — Мы обсудили множество тем, включая Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты. Мы достигли хорошей и очень важной сделки для наших великих фермеров — и ситуация будет только улучшаться, — написал он в соцсети Truth Social.

    Трамп отметил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться положительно. Он также напомнил, что разговор стал продолжением их «крайне успешной встречи в Южной Корее три недели назад».

    Американский лидер подчеркнул, что с тех пор «обе стороны добились значительного прогресса в поддержании соглашений актуальными и точными».

    — Президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился. И я пригласил его с ответным государственным визитом в США позже. Мы согласились, что важно часто поддерживать связь, чего я с нетерпением жду, — сообщил Трамп.

    Напомним, Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за Трампом и Путиным. 

    Ранее сообщалось, что США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР. Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

    Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

    Теги:
    Визит Си Цзиньпина США Си Цзиньпин Дональд Трамп
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
