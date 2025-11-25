Си Цзиньпин посетит США в 2026 году с госвизитом

По словам Трампа, беседа прошла «очень хорошо» и затронула широкую повестку.

— Мы обсудили множество тем, включая Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты. Мы достигли хорошей и очень важной сделки для наших великих фермеров — и ситуация будет только улучшаться, — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться положительно. Он также напомнил, что разговор стал продолжением их «крайне успешной встречи в Южной Корее три недели назад».

Американский лидер подчеркнул, что с тех пор «обе стороны добились значительного прогресса в поддержании соглашений актуальными и точными».

— Президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился. И я пригласил его с ответным государственным визитом в США позже. Мы согласились, что важно часто поддерживать связь, чего я с нетерпением жду, — сообщил Трамп.

Напомним, Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за Трампом и Путиным.

Ранее сообщалось, что США рассчитывают на долговечную торговую сделку с КНР. Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.