Трамп подал в суд на Налоговую службу США на $10 млрд

В иске, поданном в федеральный суд Майами, сообщается, что Трамп выступает в качестве частного лица, а не президента. Среди других истцов — двое его сыновей, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также компания Trump Organization.

— Ответчики нанесли истцам репутационный и финансовый ущерб, поставили их в неловкое положение перед общественностью, несправедливо запятнали их деловую репутацию, выставили их в ложном свете и негативно повлияли на репутацию президента Трампа и других истцов, — говорится в жалобе.

Бывший сотрудник Налогового управления США Чарльз Литтлджон был приговорен к 5 годам тюремного заключения в 2024 году после того, как признал себя виновным в передаче налоговых документов Трампа газете The New York Times. В 2020 году издание опубликовало эксклюзивное расследование, показавшее, что Трамп заплатил всего 750 долларов федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах.

Трамп тогда назвал статью «полностью фейковой» и «выдуманной». Он добавил, что информация была «получена незаконным путем».

В федеральном суде Литтлджон признался, что в 2019 и 2020 годах он также похитил налоговые декларации тысяч других состоятельных людей, в том числе миллиардеров Джеффа Безоса (основателя и акционера Amazon, Blue Origin, The Washington Post, Altos Labs) и Илона Маска (руководителя SpaceX, Tesla, X.com, OpenAI и другие).

Налоговая служба приняла решительные меры по повышению безопасности данных, чтобы максимально предотвратить повторение подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что Трамп угрожал BBC иском на 1 млрд долларов и подал в суд на банк JPMorgan Chase и его генеральному директору на сумму 5 млрд долларов.