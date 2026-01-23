Трамп подал в суд на одного из самых влиятельных людей в деловом мире

В иске утверждается, что у Трампа было «несколько» счетов в банке, которые были неправомерно закрыты по политическим причинам. Так, 19 февраля 2021 года, вскоре после беспорядков на Капитолийском холме 6 января, банк уведомил Трампа, что счета будут закрыты в течение двух месяцев.

— У меня были сотни миллионов долларов наличными, а они сказали мне: «Извините, сэр, мы не можем вам помочь», — сообщил Трамп ранее в интервью кабельному телеканалу.

Глава Белого дома утверждает, что ему сообщили, что он должен вывести свои активы из банка за 20 дней.

— Я сказал: «Вы, должно быть, шутите. Я работаю с вами 35, 40 лет», — добавил американский лидер.

Представитель JPMorgan Chase заявил в четверг, что банк «не закрывает счета по политическим или религиозным причинам. Счета закрываются, если они создают юридические или нормативные риски для компании.

— Мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, но считаем иск необоснованным, — заявил представитель JPMorgan Chase.

Глава крупнейшего банка страны JPMorgan Chase Джейми Даймон является одним из самых влиятельных людей в деловом мире. Республиканцы и демократы годами добивались его расположения. В преддверии выборов 2024 года Трамп утверждал, что Даймон его поддержал.

