Трамп ожидает скорого расширения Авраамовских соглашений

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает расширения Авраамовских соглашений и выразил надежду на присоединение к ним Саудовской Аравии. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business Network, вышедшем в эфир в пятницу.

— Надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится, и за ней последуют другие. Думаю, когда Эр-Рияд сделает этот шаг, это станет сигналом для всех, — отметил Трамп.

“The Abraham Accords are amazing. It’s really — it’s amazing. And it’ll help bring long-lasting peace into the Middle East.”



“The big thing is what happened over the last few days. It’s been pretty much incredible. Just like your ratings are incredible — it’s been incredible.”… pic.twitter.com/eGZzoxSiEl — Fox News (@FoxNews) October 17, 2025

По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и он недавно провел «очень хорошие беседы» с представителями стран, выразивших готовность присоединиться к соглашениям.

— Думаю, что все они скоро войдут в этот процесс, — добавил американский президент.

Авраамовские соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ и Бахрейном в период первого президентского срока Трампа. Позже к ним присоединились Марокко и Судан, что стало первым случаем нормализации отношений между Израилем и арабскими странами за четверть века.

Ранее, выступая на саммите в Египте, Трамп заявил, что его план прекращения войны в секторе Газа может стать катализатором для более широкого мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он также допустил возможность мирного соглашения между Ираном и Израилем.