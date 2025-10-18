РУ
    20:47, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп ожидает скорого расширения Авраамовских соглашений

    Заявление американского лидера вновь привлекло внимание к перспективам нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп ожидает скорого расширения Авраамовских соглашений
    Фото: Whitehouse.gov

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает расширения Авраамовских соглашений и выразил надежду на присоединение к ним Саудовской Аравии. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business Network, вышедшем в эфир в пятницу.

    — Надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится, и за ней последуют другие. Думаю, когда Эр-Рияд сделает этот шаг, это станет сигналом для всех, — отметил Трамп.

    По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и он недавно провел «очень хорошие беседы» с представителями стран, выразивших готовность присоединиться к соглашениям.

    — Думаю, что все они скоро войдут в этот процесс, — добавил американский президент.

    Авраамовские соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ и Бахрейном в период первого президентского срока Трампа. Позже к ним присоединились Марокко и Судан, что стало первым случаем нормализации отношений между Израилем и арабскими странами за четверть века.

    Ранее, выступая на саммите в Египте, Трамп заявил, что его план прекращения войны в секторе Газа может стать катализатором для более широкого мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Он также допустил возможность мирного соглашения между Ираном и Израилем.

