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    08:26, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп отреагировал на намерения Маска создать партию

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший соратник Илон Маск, заявивший о создании новой партии, «слетел с катушек», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп Маск
    Фото: Х / @realDonaldTrump

    — Мне грустно при виде Илона Маска, который полностью слетел с катушек […] Он даже хочет создать Третью Партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах — Система, похоже, на них не рассчитана, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Трамп отреагировал на намерения Маска создать партию
    Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

    Ранее Маск объявил о создании политической партии «Америка».

    Напомним, напряженность между Дональдом Трампом и его бывшим союзником Илоном Маском возобновилась из-за принятия законопроекта о расходах, президент США пригрозил генеральному директору Tesla отменой государственных субсидии и возвращением в ЮАР.

    Теги:
    Илон Маск Америка Политика США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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