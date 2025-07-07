Трамп отреагировал на намерения Маска создать партию
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший соратник Илон Маск, заявивший о создании новой партии, «слетел с катушек», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
— Мне грустно при виде Илона Маска, который полностью слетел с катушек […] Он даже хочет создать Третью Партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах — Система, похоже, на них не рассчитана, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Маск объявил о создании политической партии «Америка».
Напомним, напряженность между Дональдом Трампом и его бывшим союзником Илоном Маском возобновилась из-за принятия законопроекта о расходах, президент США пригрозил генеральному директору Tesla отменой государственных субсидии и возвращением в ЮАР.