Трамп отреагировал на намерения Маска создать партию

— Мне грустно при виде Илона Маска, который полностью слетел с катушек […] Он даже хочет создать Третью Партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах — Система, похоже, на них не рассчитана, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.