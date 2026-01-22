Трамп отменил введение пошлин для восьми стран ЕС после переговоров с генсеком НАТО

В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить пошлины в отношении восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля, ссылаясь на прогресс в переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии в Давосе.

По словам Трампа, в ходе переговоров, которые он назвал продуктивными, лидеры двух стран достигли «рамок будущей сделки по Гренландии» и заявили, что потенциальное соглашение принесет пользу США и всем членам НАТО.

— Основываясь на этом понимании, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, — написал Трамп на сайте Truth Social.

Эти пошлины, объявленные за несколько дней до начала Всемирного экономического форума, должны были начать действовать с 10% на товары из Франции, Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов и одной восьмой страны, а к июню вырасти до 25%.

Трамп потребовал, чтобы сборы сохранялись до тех пор, пока европейские страны не поддержат приобретение США Гренландии у Дании.

Трамп заявил, что переговоры будут вести вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и другие официальные лица, которые будут отчитываться непосредственно перед ним.

Трамп также исключил возможность применения США силы для установления контроля над арктическим островом.

Рютте призвал к «вдумчивой дипломатии» во время своего выступления в Давосе в среду, признав напряженность внутри альянса и выразив при этом готовность найти решения по Гренландии.

На этой неделе Трамп опубликовал частное послание Рютте, в котором тот обещал работать над решением проблемы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что европейский континент выбрал неверный путь развития.