Товарооборот между Казахстаном и Монголией вырос на 3,6%

Сегодня в Астане состоялось второе заседание казахстанско-монгольского Делового совета. С приветственным словом от имени Правительства Республики Казахстан выступил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что визит парламентской делегации Монголии во главе с председателем Великого Государственного Хурала Дашзэгвийном Амарбаясгаланом имеет особое значение: это первый визит подобного уровня за более чем двадцать лет. По словам вице-премьера, он свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и готовности стран к дальнейшему развитию партнерства.

— Казахстан и Монголию объединяет не только география и общая история Великой степи, но и духовная близость, схожие культурные традиции. Наши народы веками поддерживали дружбу, взаимопонимание и добрососедство. Сегодня перед нами открываются новые возможности наполнить это наследие современным содержанием и вывести сотрудничество на качественно новый уровень, — отметил Серик Жумангарин.

В заседании приняли участие представители государственных органов, Парламента Казахстана, НПП «Атамекен», Внешнеторговой палаты, квазигосударственного сектора, а также более ста предпринимателей из обеих стран.

Особое внимание в рамках заседания уделили перспективным направлениям сотрудничества. Планируется восстановление авиасообщения между столицами, открытие новых прямых рейсов и строительство автомобильной дороги, что позволит связать потенциал Центральной и Восточной Азии. В сельском хозяйстве есть перспективы совместного производства экологически чистой продукции. Отдельным направлением обсуждений стало сотрудничество в сфере науки и образования. Казахстан выразил готовность предоставлять образовательные гранты гражданам Монголии, а также готовить специалистов в инженерных, IT и других перспективных областях. Также обсудили сотрудничество в горнодобывающей отрасли, энергетике.

— Успешное развитие деловых связей напрямую зависит от активного участия предпринимателей обеих стран. Призываю деловое сообщество активно включаться в разработку новых форм сотрудничества, совместно определять перспективные проекты и переходить к практической реализации инициатив. Уверен, что итоги сегодняшнего заседания заложат прочный фундамент для будущих соглашений и успешных контрактов, — заявил вице-премьер.

За 7 месяцев 2025 г. товарооборот между Казахстаном и Монголией составил $74 млн, что на 3,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Экспорт Казахстана в Монголию достиг $71,5 млн. Основу поставок составляют переработанные и сельскохозяйственные товары.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии.