    15:07, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии

    Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый визит Дашзэгвийна Амарбаясгалана в качестве Председателя Парламента в нашу страну будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии
    Фото: Акорда

    Глава нашего государства сообщил, что по итогам его визита в Монголию в октябре прошлого года межправительственные и межведомственные связи вышли на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев также упомянул свою недавнюю беседу с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Китае.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии
    Фото: Акорда

    — Монголия — наш надежный и важный партнер в Азии. Прочная дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют глубокие корни, что обусловлено схожестью наших традиций, культуры и общей историей. Поэтому мы готовы к совместной работе по углублению отношений, — сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев указал на важность наращивания межпарламентских контактов. Казахстан заинтересован во всестороннем укреплении стратегического партнерства с дружественной Монголией.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии
    Фото: Акорда

    Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

    — Убежден, что этот визит ознаменует начало новой главы в развитии двусторонних отношений. Считаю, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и братства между нашими народами, история и обычаи которых тесно переплетены с кочевой цивилизацией. С большим удовлетворением отмечаю активизацию визитов и переговоров на высшем уровне между нашими странами в последние годы, — заявил Председатель Великого Государственного Хурала Монголии.

    На встрече также обсуждались вопросы межпарламентской дипломатии, торгово-экономического, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Ранее в Казахстан с официальным визитом прибыл председатель Великого государственного Хурала Монголии.

    Динара Жусупбекова
