Товарооборот между Казахстаном и Великобританией резко вырос

По словам Исетова, в феврале этого года состоялся визит министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева в Лондон, в ходе которого обсуждался широкий спектр вопросов. По итогам были подписаны дорожная карта по редкоземельным металлам, меморандум по университетскому сотрудничеству.

— Что касается нашего товарооборота, то, в принципе, он стабильный. В 2023 году это был 1,2 миллиарда долларов. Просадка у нас была только в 2024 году — 886 миллионов долларов, это за счет снижение экспорта из Казахстана. В прошлом году у нас было резкое увеличение — это 1,6 миллиардов долларов, — сообщил замминистра.

Он отметил, что основную часть казахстанского экспорта составляют сырьевые товары, включая нефть и редкоземельные металлы. Великобритания, в свою очередь, поставляет в Казахстан автомобили и автозапчасти, строительную и дорожную технику, фармацевтическую продукцию и алкоголь.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по упрощению визовых процедур с Великобританией.