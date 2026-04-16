телерадиокомплекс президента РК
    12:42, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и Великобританией резко вырос

    Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в прошлом году продемонстрировал резкий рост и достиг 1,6 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Флаги Казахстана и Великобритании
    Фото: МИД РК

    По словам Исетова, в феврале этого года состоялся визит министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева в Лондон, в ходе которого обсуждался широкий спектр вопросов. По итогам были подписаны дорожная карта по редкоземельным металлам, меморандум по университетскому сотрудничеству. 

    — Что касается нашего товарооборота, то, в принципе, он стабильный. В 2023 году это был 1,2 миллиарда долларов. Просадка у нас была только в 2024 году — 886 миллионов долларов, это за счет снижение экспорта из Казахстана. В прошлом году у нас было резкое увеличение — это 1,6 миллиардов долларов, — сообщил замминистра.

    Он отметил, что основную часть казахстанского экспорта составляют сырьевые товары, включая нефть и редкоземельные металлы. Великобритания, в свою очередь, поставляет в Казахстан автомобили и автозапчасти, строительную и дорожную технику, фармацевтическую продукцию и алкоголь.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по упрощению визовых процедур с Великобританией.

    Данира Искакова
