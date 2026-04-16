Казахстан добивается смягчения визового режима с Великобританией
Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по упрощению визовых процедур с Великобританией. Об этом сообщил замминистра ведомства Арман Исетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Сенате сегодня обсуждают ратификацию Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
В ходе заседания депутат Сакен Арубаев отметил, что граждане Великобритании могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы, тогда как для казахстанцев британская виза остается обязательной и зачастую оформляется сложнее, чем шенгенская.
Замминистра МИД Арман Исетов подтвердил наличие такого дисбаланса.
— Действительно, дисбаланс есть, он присутствует. К сожалению, британская сторона в последнее время наоборот ужесточила требования в миграционном плане и миграционную политику в целом. Но с нашей стороны этот вопрос находится постоянно на повестке дня наших двусторонних переговоров. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, — отметил он.
По его мнению, ратификация нового соглашения между странами создаст дополнительную основу для продвижения диалога.
— Мы видим этот процесс пошаговым. То есть, в первую очередь, облегчение визового режима для студентов, профессорско-преподавательского состава, официальных делегаций, бизнеса. В этом направлении работа ведется в рамках переговоров, консультаций с британскими коллегами, в рамках профильных ведомств, встреч на уровне МИД, послов и так далее, — добавил Исетов.
Напомним, депутаты Сената ратифицировали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.