РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:57, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан добивается смягчения визового режима с Великобританией

    Министерство иностранных дел Казахстана ведет работу по упрощению визовых процедур с Великобританией. Об этом сообщил замминистра ведомства Арман Исетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    виза
    Фото: montsame

    В Сенате сегодня обсуждают ратификацию Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 

    В ходе заседания депутат Сакен Арубаев отметил, что граждане Великобритании могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы, тогда как для казахстанцев британская виза остается обязательной и зачастую оформляется сложнее, чем шенгенская.

    Замминистра МИД Арман Исетов подтвердил наличие такого дисбаланса.

    — Действительно, дисбаланс есть, он присутствует. К сожалению, британская сторона в последнее время наоборот ужесточила требования в миграционном плане и миграционную политику в целом. Но с нашей стороны этот вопрос находится постоянно на повестке дня наших двусторонних переговоров. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, — отметил он.

    По его мнению, ратификация нового соглашения между странами создаст дополнительную основу для продвижения диалога.

    — Мы видим этот процесс пошаговым. То есть, в первую очередь, облегчение визового режима для студентов, профессорско-преподавательского состава, официальных делегаций, бизнеса. В этом направлении работа ведется в рамках переговоров, консультаций с британскими коллегами, в рамках профильных ведомств, встреч на уровне МИД, послов и так далее, — добавил Исетов.

    Напомним, депутаты Сената ратифицировали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.

    Теги:
    Казахстан Виза Политика МИД РК Великобритания
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают