Казахстан добивается смягчения визового режима с Великобританией

В Сенате сегодня обсуждают ратификацию Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В ходе заседания депутат Сакен Арубаев отметил, что граждане Великобритании могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы, тогда как для казахстанцев британская виза остается обязательной и зачастую оформляется сложнее, чем шенгенская.

Замминистра МИД Арман Исетов подтвердил наличие такого дисбаланса.

— Действительно, дисбаланс есть, он присутствует. К сожалению, британская сторона в последнее время наоборот ужесточила требования в миграционном плане и миграционную политику в целом. Но с нашей стороны этот вопрос находится постоянно на повестке дня наших двусторонних переговоров. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, — отметил он.

По его мнению, ратификация нового соглашения между странами создаст дополнительную основу для продвижения диалога.

— Мы видим этот процесс пошаговым. То есть, в первую очередь, облегчение визового режима для студентов, профессорско-преподавательского состава, официальных делегаций, бизнеса. В этом направлении работа ведется в рамках переговоров, консультаций с британскими коллегами, в рамках профильных ведомств, встреч на уровне МИД, послов и так далее, — добавил Исетов.

