Казахстан и Таджикистан расширят сотрудничество в военной сфере

Как сообщил сенатор Дархан Кыдырали, документ, направленный на вывод сотрудничества двух стран на новый уровень, был подписан главами государств 22 августа 2024 года в Душанбе в рамках государственного визита Президента Казахстана в Таджикистан.

— Как вам известно, Таджикистан является для нашей страны важным и надежным стратегическим партнером. Политическая воля глав государств и их взаимные встречи на различных площадках придали импульс качественному углублению двустороннего сотрудничества. Межпарламентские связи значительно активизировались. Ежегодно проводятся заседания Межправительственной комиссии, налажены связи между регионами. Культурно-гуманитарное, торгово-экономическое сотрудничество системно развивается, — отметил депутат.

По его словам, товарооборот между двумя странами стабильно превышает 1 млрд долларов. В настоящее время правительства двух стран ведут работу по увеличению этого показателя до 2 млрд долларов.

Договор, состоящий из 26 статей, предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, в соглашении стороны поддерживают дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества. Аналогичные договоры ранее были заключены с соседними странами региона — Узбекистаном и Кыргызстаном.

Ранее главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана подписали договор о точке стыка государственных границ трех государств.



