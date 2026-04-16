РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:24, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан и Таджикистан расширят сотрудничество в военной сфере

    Депутаты Сената ратифицировали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Таджикистан расширят сотрудничество в военной сфере
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщил сенатор Дархан Кыдырали, документ, направленный на вывод сотрудничества двух стран на новый уровень, был подписан главами государств 22 августа 2024 года в Душанбе в рамках государственного визита Президента Казахстана в Таджикистан.

    — Как вам известно, Таджикистан является для нашей страны важным и надежным стратегическим партнером. Политическая воля глав государств и их взаимные встречи на различных площадках придали импульс качественному углублению двустороннего сотрудничества. Межпарламентские связи значительно активизировались. Ежегодно проводятся заседания Межправительственной комиссии, налажены связи между регионами. Культурно-гуманитарное, торгово-экономическое сотрудничество системно развивается, — отметил депутат.

    По его словам, товарооборот между двумя странами стабильно превышает 1 млрд долларов. В настоящее время правительства двух стран ведут работу по увеличению этого показателя до 2 млрд долларов.

    Договор, состоящий из 26 статей, предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

    Кроме того, в соглашении стороны поддерживают дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества. Аналогичные договоры ранее были заключены с соседними странами региона — Узбекистаном и Кыргызстаном.

    Ранее главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана подписали договор о точке стыка государственных границ трех государств.

    Теги:
    Военные Казахстан Сотрудничество Таджикистан Политика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают