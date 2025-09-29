Товарооборот между Казахстаном и Италией достиг $10,1 млрд за полгода

— По итогам шести месяцев, если рассматривать экспорт сырья, Италия занимает первое место, а по несырьевым товарам — третье. Наша цель — не только торговля. Мы приглашаем в экономику крупных итальянских производителей, чтобы совместно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не только сырье, — рассказал министр журналистам в Акорде.

Он подчеркнул, что Италия является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.

— По итогам шести месяцев товарооборот составил 10,1 млрд долларов, из которых 9,4 млрд долларов приходится на экспорт. Мы приняли меры по увеличению экспорта пшеницы. Новое направление экспорта — подсолнечное масло. Кроме того, мы увеличили экспорт металлических изделий в шесть раз. Нефть остается основной позицией, — отметил Арман Шаккалиев.

Напомним, в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла. Сейчас главы двух государств проводят переговоры, в ходе которых Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.



