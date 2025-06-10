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    18:25, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и Болгарией увеличился до $375 млн

    Олжас Бектенов и Президент Болгарии Румен Радев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Товарооборот между Казахстаном и Болгарии увеличился до $375 млн
    Фото: Правительство

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Президент Болгарии Румен Радев, прибывший в страну с первым официальным визитом, обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав двух государств.

    Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство Казахстана привержено полной реализации достигнутых на высоком уровне соглашений.

    Товарооборот между Казахстаном и Болгарией увеличился до $375 млн
    Фото: Правительство

    Внимание уделено сотрудничеству в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах. В частности, рассмотрены возможности расширения взаимной торговли казахстанской органической сельхозпродукцией и создания совместных предприятий по ее переработке и экспорту, химией, товарами с высокой добавленной стоимостью. В качестве одной из ключевых платформ дальнейшего наращивания сотрудничества отмечено развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута – «Среднего коридора».

    Кроме того, обсуждены перспективы развития инвестиционного взаимодействия бизнес-кругов двух стран в сфере информационных технологий, фармацевтике, туризме, а также в целом обмена опытом.

    Болгария входит в ТОП-15 крупнейших торговых партнеров Казахстана в Европейском союзе. В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился до $375 млн. В настоящее время прорабатываются совместные проекты на сумму свыше $117 млн.

    Напомним, Президент Болгарии Румен Радев прибыл в Казахстан с официальным визитом.

    Президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Болгария Товарооборот Международные отношения Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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