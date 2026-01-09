Товарооборот Казахстана со странами ОТГ составил $10,4 млрд

С докладом о торгово-экономическом взаимодействии Казахстана со странами ОТГ выступил вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев. Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает Организацию тюркских государств как стратегическую платформу для углубления экономической интеграции, развития инвестиций, промышленной кооперации и логистических коридоров.

— Тюркский регион сегодня обладает значительным экономическим потенциалом. Наша общая задача — раскрыть его в полной мере, создав устойчивые цепочки добавленной стоимости и новые точки роста для бизнеса, — отметил Асан Дарбаев.

По его словам, динамика взаимной торговли подтверждает устойчивость и востребованность экономического сотрудничества.

По итогам 10 месяцев 2025 года объем товарооборота Казахстана со странами ОТГ составил 10,4 млрд долларов США, что на 10,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Экспорт Казахстана вырос на 17,1% и достиг 7,6 млрд долларов США, импорт составил 2,8 млрд долларов США, обеспечив положительное торговое сальдо на уровне 4,8 млрд долларов США. Рост экспорта был обеспечен за счет увеличения поставок меди и медных катодов, сырой нефти, пшеницы, нефтепродуктов, подсолнечного масла, а также продукции металлургии и агропромышленного комплекса.

Это свидетельствует не только о сохранении сырьевой составляющей, но и о постепенном расширении номенклатуры товаров с более высокой добавленной стоимостью. Отдельное внимание в выступлении было уделено инвестиционной привлекательности Казахстана. Страна стабильно демонстрирует высокие позиции в международных рейтингах легкости ведения бизнеса, включая исследование Всемирного банка Doing Business и рейтинг Business Ready 2025. В рамках задачи, поставленной Главой государства по удвоению экономики к 2029 году, Правительство ориентируется на привлечение не менее 150 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, а также на увеличение доли инвестиций в основной капитал до 23% ВВП к 2029 году. Для достижения этих целей в стране формируется целостная система поддержки инвестиций. Принята Концепция инвестиционной политики до 2030 года, пересмотрены подходы к привлечению капитала с акцентом на развитие конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью. Инвесторам доступны как финансовые, так и нефинансовые меры государственной поддержки.

Как отметил Асан Дарбаев, Казахстан, являясь активным участником ОТГ, последовательно продвигает инициативы по улучшению делового климата, снижению торговых барьеров и развитию транспортно-логистической связанности, поддерживая деятельность Тюркского инвестиционного фонда, а также запуск цифровых и торговых платформ.

Отметим, что Союз тюркских торгово-промышленных палат создан в 2023 году на основе Тюркской торгово-промышленной палаты. В его состав входят Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателя. В 2025 году страной-председателем являлся Азербайджан.

Ранее сообщалось, что состоялась встреча заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с участниками 3-й Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат, проходящей в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году.